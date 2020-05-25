Подросток в Сургуте обманом перевел деньги с банковской карты таксиста

25 Май 2020 2020-05-25T11:27:07+03:00

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В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении подростка, которого подозревают в совершении преступления по статье «Кража».

- По данным следствия 19 мая 16-летний подозреваемый в салоне такси попросил у водителя мобильный якобы для звонка родственникам, чтобы перевести оплату водителю, - пояснили в пресс-службе Следственного отдела Сургута следственного управления Следкома ХМАОЮ

После получения доступа к телефону подросток с помощью смс перевел восемь тысяч рублей на счет своей знакомой, которая не знала о его преступных действиях.

- В дальнейшем, сняв с карты денежные средства, похищенные у таксиста, он распорядился ими по своему усмотрению, - рассказали стражи порядка.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU