Регоператор ХМАО призвал усилить внимание к отходам вне границ населенных пунктов

28 Апр 2020 2020-04-28T15:30:34+03:00

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Региональный оператор «Югра-Экология» уже третий месяц вывозит твердые коммунальные отходы и с объектов, находящихся вне границ населенных пунктов (ВГНП).

- В Югре сотни месторождений. На объектах нефтяной и газовой промышленности живут и трудятся десятки тысяч рабочих. Естественно, они образуют коммунальные отходы, которые необходимо правильно утилизировать, без ущерба окружающей среде, - отметили в пресс-службе «Югра-Экология».

Сообщается, что юрлица, имеющие объекты образования отходов вне границ населенных пунктов, это могут быть не только нефтяные предприятия, могут подать заявку на заключение договора в адрес регоператора.

Необходимые бланки можно найти на официальном сайте «Югра-Экология». Документы необходимо отправить электронной почтой. Всю подробную информацию можно узнать по телефону: 8 800 222 11 86.

ИСТОЧНИК KP.RU