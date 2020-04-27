Для вахтовиков в Югре вводят особый карантин
Губернатор ХМАО Наталья Комарова внесла изменения в комплекс дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса.
Так, на период режима повышенной готовности рекомендовано обеспечить предоставление работниками, прибывающими на вахту, справки об отсутствии проявлений ОРВИ и контакта с заболевшими COVID-19.
- Данная справка должна быть выдана не позднее чем за 3 дня до прибытия на вахту. Работодатели могут разместить работников в «буферной зоне» для изоляции на 14 дней, - пояснили в пресс-службе правительства ХМАО.
Отмечается, что при планировании производственных заданий должны быть минимизированы межличностные контакты, а социальная дистанция при осуществлении работ должна составлять не менее полутора метра.
Кроме того, для вновь прибывших работников должен использоваться отдельный транспорт с последующей дезинфекцией. Для работников, прибывших в Югру на вахту, продлевается ее период от 60 до 90 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU