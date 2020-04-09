За нарушение закона о противодействии коррупции оштрафован гендиректор организации в Югре
Югорская межрайонная прокуратура проверила деятельность «Реабилитацонно-технического центра» по соблюдению законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что в организации есть несоблюдение порядка привлечения к трудовой деятельности бывших госслужащих.
Установлено, что гендиректор организации заключил трудовой договор с бывшим служащим налоговой инспекции. Однако прежнего работодателя в установленный десятидневный срок об этом не уведомил.
Поэтому было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего или муниципального или госслужащего».
Виновное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU