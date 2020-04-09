9 Апр 2020 2020-04-09T11:09:39+03:00

За нарушение закона о противодействии коррупции оштрафован гендиректор организации в Югре Фото: pixabay.com

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Югорская межрайонная прокуратура проверила деятельность «Реабилитацонно-технического центра» по соблюдению законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что в организации есть несоблюдение порядка привлечения к трудовой деятельности бывших госслужащих.

Установлено, что гендиректор организации заключил трудовой договор с бывшим служащим налоговой инспекции. Однако прежнего работодателя в установленный десятидневный срок об этом не уведомил.

Поэтому было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего или муниципального или госслужащего».

Виновное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU