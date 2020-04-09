Югорчанам пояснили, как проходит дистанционное обучение школьников

9 Апр 2020 2020-04-09T06:54:31+03:00

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Для школьников с 6 апреля организовано дистанционное обучение. Оно проводится ресурсах региональных цифровых образовательных сервисов.

Школьники пользуются платформами: «Открытая школа», «Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс», «Я - класс», «Яндекс учебник», «Яндекс лицей», группа компаний «Просвещение», корпорация «Российский учебник», «Российская электронная школа», образовательная платформа для конструирования уроков и вебинаров TrueConf, ZOOM, - пояснили в региональном департаменте образования.

Отдельным пунктом чиновники пояснили вопрос перерасчета оплаты за питание детей: оно будет производиться.

- Также за родителями сохраняется выплата по сертификату дошкольника в размере три тысячи рублей и компенсации части родительской зарплаты в полном объеме, - рассказали специалисты.

Добавим, что по всем вопросам по организации работы учебных заведений в ХМАО можно звонить по телефону: 8 (3467) - 360 - 161 (доб.2503).

ИСТОЧНИК KP.RU