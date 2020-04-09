9 Апр 2020 2020-04-09T05:02:02+03:00

Погода в Югре 9 апреля: мокрый снег, дождь и гололед. Фото: Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже +1 градуса

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 9 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь и образуется гололед. Ветер переменный 8 – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -7 градусов, днем +1, +6 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой мокрый снег. Ветер переменный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +3 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается снег. Ветер юго-западный 9-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -4 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 9-11 метров в секунду. Температура воздух днем составит -1, -2 градуса.

На Руси этот день называли «Матрена Настовица». По погоде отмечали: если чибис кричит с вечера - будет ясно, если летит низко, то долго простоят сухие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU