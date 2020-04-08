2020-04-08T14:32:11+03:00
Происшествия

Югорчанин оформил кредит, чтобы купить у аферистов стадо коз

Полиция ищет подозреваемых
Руслан Савинов
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Югорчанин оформил кредит, чтобы купить у аферистов стадо козЮгорчанин оформил кредит, чтобы купить у аферистов стадо козФото: pixabay.com
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В Югре накануне, 7 апреля, случилось 15 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более миллиона рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста. Их обманывали под предлогом пресечения списания денег, покупки - продажи товаров и услуг на сайтах бесплатных объявлений.

Так, в полицию Октябрьского района обратился 40-летний мужчина: неизвестный злоумышленник под предлогом приобретения коз, сподвиг югорчанина оформить кредит на 102 тысячи рублей.

Тем временем, пенсионерка в Нижневартовске перевела 150 тысяч рублей. Неизвестный позвонил ей и представился полицейским:

- Аферист сообщил, что ее сыну грозит уголовная ответственность за совершение преступления. И для освобождения требуется крупная сумма. Женщина перевела злоумышленнику все накопления, - пояснили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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