8 Апр 2020 2020-04-08T14:24:41+03:00

Глава Сургутского района нашел способ взаимодействия с населением во время самоизоляции. Фото Андрея Трубецкого.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой каждую среду до 30 апреля будет на связи с жителями. Теперь любой желающий может задать свой вопрос в группе «Глава в районе» в соцсети «ВКонтакте» под специальным постом, а руководитель муниципалитета ответит на него в прямом эфире.

Первую онлайн-встречу Трубецкой посвятил теме коронавируса. Однако большую часть эфира глава муниципалитета отвечал на вопросы по текущим проблемам: переселение, чистка дорог, соцподдержка.

Также глава района призвал жителей Белого Яра следить за генпланом застройки поселения:

- Это сейчас этап сбора предложений и обсуждений. Генеральный план – очень важный документ, который определяет дальнейшее развитие поселения, – отметил Трубецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU