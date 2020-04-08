Глава Сургутского района нашел способ взаимодействия с населением во время самоизоляции
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой каждую среду до 30 апреля будет на связи с жителями. Теперь любой желающий может задать свой вопрос в группе «Глава в районе» в соцсети «ВКонтакте» под специальным постом, а руководитель муниципалитета ответит на него в прямом эфире.
Первую онлайн-встречу Трубецкой посвятил теме коронавируса. Однако большую часть эфира глава муниципалитета отвечал на вопросы по текущим проблемам: переселение, чистка дорог, соцподдержка.
Также глава района призвал жителей Белого Яра следить за генпланом застройки поселения:
- Это сейчас этап сбора предложений и обсуждений. Генеральный план – очень важный документ, который определяет дальнейшее развитие поселения, – отметил Трубецкой.
ИСТОЧНИК KP.RU