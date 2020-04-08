2020-04-08T14:24:41+03:00
Общество

Глава Сургутского района нашел способ взаимодействия с населением во время самоизоляции

Социальные сети в помощь
Руслан Савинов
Поделиться:
Глава Сургутского района нашел способ взаимодействия с населением во время самоизоляции. Фото Андрея Трубецкого.Глава Сургутского района нашел способ взаимодействия с населением во время самоизоляции. Фото Андрея Трубецкого.
Изменить размер текста:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой каждую среду до 30 апреля будет на связи с жителями. Теперь любой желающий может задать свой вопрос в группе «Глава в районе» в соцсети «ВКонтакте» под специальным постом, а руководитель муниципалитета ответит на него в прямом эфире.

Первую онлайн-встречу Трубецкой посвятил теме коронавируса. Однако большую часть эфира глава муниципалитета отвечал на вопросы по текущим проблемам: переселение, чистка дорог, соцподдержка.

Также глава района призвал жителей Белого Яра следить за генпланом застройки поселения:

- Это сейчас этап сбора предложений и обсуждений. Генеральный план – очень важный документ, который определяет дальнейшее развитие поселения, – отметил Трубецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанин оформил кредит, чтобы купить у аферистов стадо коз
Глава Сургутского района нашел способ взаимодействия с населением во время самоизоляции
Пять югорчан стали мастерами спорта
Мэрия Нефтеюганска пообещала расселить 300 балков
Житель Нефтеюганска попался с фальшивым дипломом
В Ханты-Мансийске ликвидируют последствия снегопада
Власти Ханты-Мансийска: «Социально-экономическая ситуация в городе - стабильная»
Кардиологи ХМАО проводят консультации по телефону для югорчан
Наркосбытчице из Нижневартовска вынесли приговор
Директор музея в Сургуте раскусил обман телефонных мошенников
Флэшмоб в поддержку медиков состоялся в Сургуте
Власти Нефтеюганска отчитались об итогах работы
Правоохранители ХМАО помогли жителям дома добиться перерасчета коммуналки
Качество дистанционного обучения проверят в Югре