Власти Ханты-Мансийска: «Социально-экономическая ситуация в городе - стабильная»
Первый заместитель главы Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская обозначила одним из приоритетных вопросов - недопущение напряженности на рынке труда в городе.
По информации центра занятости, сейчас в столице ХМАО по-прежнему сохраняется низкий уровень безработицы, менее 0,3%.
- Главная задача – мгновенно реагировать на вопросы, связанные с нарушением трудовых прав граждан, независимо от канала, по которому поступил сигнал. Прошу фиксировать и оперативно реагировать на все вопросы, - нацелила внимание Дунаевская.
Власти также ведут мониторинг цен на социально-значимые товары первой необходимости по 52 наименованиям: роста цен в городе не зафиксировано.
- Сегодня в торговых сетях Ханты-Мансийска сформирован товарный запас продуктов питания на два месяца, - подвела итог Наталья Дунаевская.
ИСТОЧНИК KP.RU