2020-04-08T13:09:28+03:00
Общество

Власти Ханты-Мансийска: «Социально-экономическая ситуация в городе - стабильная»

Ни роста цен, ни повышения уровня безработицы
Руслан Савинов
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Власти Ханты-Мансийска: «Социально-экономическая ситуация в городе - стабильная»Власти Ханты-Мансийска: «Социально-экономическая ситуация в городе - стабильная»Фото: pixabay.com
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Первый заместитель главы Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская обозначила одним из приоритетных вопросов - недопущение напряженности на рынке труда в городе.

По информации центра занятости, сейчас в столице ХМАО по-прежнему сохраняется низкий уровень безработицы, менее 0,3%.

- Главная задача – мгновенно реагировать на вопросы, связанные с нарушением трудовых прав граждан, независимо от канала, по которому поступил сигнал. Прошу фиксировать и оперативно реагировать на все вопросы, - нацелила внимание Дунаевская.

Власти также ведут мониторинг цен на социально-значимые товары первой необходимости по 52 наименованиям: роста цен в городе не зафиксировано.

- Сегодня в торговых сетях Ханты-Мансийска сформирован товарный запас продуктов питания на два месяца, - подвела итог Наталья Дунаевская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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