Предпринимателей Сургутского района временно освободили от платежей за аренду

7 Апр 2020 2020-04-07T14:34:33+03:00

Мера действует с марта по июль 2020 года

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Предпринимателей Сургутского района на время освободили от арендных платежей. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, отсрочка действует с марта по июль 2020 года.

- Рассчитывать на новую меру поддержки могут арендонаниматели муниципального имущества и земельных участков. Такое же предложение в районе сделали частным владельцам торговых площадей. Некоторые собственники торговых центров ответили согласием, - оповестили власти района.

Отмечается, что с 18 марта предприниматели Сургутского района ощутили на себе снижение покупательской способности. Поэтому и было принято решение о предоставлении отсрочек.

ИСТОЧНИК KP.RU