Предпринимателей Сургутского района временно освободили от платежей за аренду
Предпринимателей Сургутского района на время освободили от арендных платежей. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, отсрочка действует с марта по июль 2020 года.
- Рассчитывать на новую меру поддержки могут арендонаниматели муниципального имущества и земельных участков. Такое же предложение в районе сделали частным владельцам торговых площадей. Некоторые собственники торговых центров ответили согласием, - оповестили власти района.
Отмечается, что с 18 марта предприниматели Сургутского района ощутили на себе снижение покупательской способности. Поэтому и было принято решение о предоставлении отсрочек.
ИСТОЧНИК KP.RU