Спасатели: лед на водоемах Югры стал небезопасен

7 Апр 2020 2020-04-07T13:53:51+03:00

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На водоемах Югры наступил период, когда под воздействием температуры и весеннего солнца лед начал терять свою прочность. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.

- Вчера в Нефтеюганском районе мужчина пренебрег правилами безопасности и отправился на рыбалку на водоем. Лед провалился, и рыбак оказался в воде. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, - напомнили спасатели детали трагической истории.

В связи с этим специалисты призывают югорчан отказаться от выхода на лед. Прямое обращение к жителям региона записала заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по ХМАО Ольга Кашкарова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/771509" frameborder="0"></iframe> Спасатели предупреждают, лед на водоемах Югры небезопасен.

ИСТОЧНИК KP.RU