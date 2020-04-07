Спасатели: лед на водоемах Югры стал небезопасен
На водоемах Югры наступил период, когда под воздействием температуры и весеннего солнца лед начал терять свою прочность. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.
- Вчера в Нефтеюганском районе мужчина пренебрег правилами безопасности и отправился на рыбалку на водоем. Лед провалился, и рыбак оказался в воде. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, - напомнили спасатели детали трагической истории.
В связи с этим специалисты призывают югорчан отказаться от выхода на лед. Прямое обращение к жителям региона записала заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по ХМАО Ольга Кашкарова.
Спасатели предупреждают, лед на водоемах Югры небезопасен.
ИСТОЧНИК KP.RU