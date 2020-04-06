В Югре погиб рыбак

6 Апр 2020 2020-04-06T08:14:29+03:00

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На реке Балык в 15 км от Нефтеюганска накануне, 5 марта, пожарные извлекли из ледяного плена рыбака. Подробности ЧП сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО.

- Очевидец сообщил о том, что на реке под лед провалился рыбак в 12:24. Пожарные не сразу обнаружили место бедствия. Помощь оказали очевидцы, которые сопроводили к месту происшествия, - сообщили в региональном МЧС.

Вскоре в 20 метрах от берега во льду обнаружили человека, державшегося рукой за край льда.

- Тогда я стал пробираться к пробури по-пластунски. Когда я добрался до мужчины, из воды на поверхности была только его голова и рука, которой он держался за край льда. Схватиться за веревку он уже не мог, а обвязать ее вокруг тела его было невозможно, так как лед трескался, и существовала угроза того, что утонет, - рассказал пожарный Андрей Бондарев.

Пострадавшего вытащили, но он слабел, пульс прощупывался слабо: ни кислородные баллоны, ни продолжительный непрямой массаж сердца не спасли мужчину. Рыбак скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU