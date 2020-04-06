В Югре погиб рыбак
На реке Балык в 15 км от Нефтеюганска накануне, 5 марта, пожарные извлекли из ледяного плена рыбака. Подробности ЧП сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО.
- Очевидец сообщил о том, что на реке под лед провалился рыбак в 12:24. Пожарные не сразу обнаружили место бедствия. Помощь оказали очевидцы, которые сопроводили к месту происшествия, - сообщили в региональном МЧС.
Вскоре в 20 метрах от берега во льду обнаружили человека, державшегося рукой за край льда.
- Тогда я стал пробираться к пробури по-пластунски. Когда я добрался до мужчины, из воды на поверхности была только его голова и рука, которой он держался за край льда. Схватиться за веревку он уже не мог, а обвязать ее вокруг тела его было невозможно, так как лед трескался, и существовала угроза того, что утонет, - рассказал пожарный Андрей Бондарев.
Пострадавшего вытащили, но он слабел, пульс прощупывался слабо: ни кислородные баллоны, ни продолжительный непрямой массаж сердца не спасли мужчину. Рыбак скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU