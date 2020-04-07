Штормовое предупреждение в Югре объявят к вечеру 7 апреля 2020 года

7 Апр 2020 2020-04-07T14:19:29+03:00

Ветер порывами до 27 метров в секунду придет в Югру к вечеру Фото: pixabay.com

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В ХМАО прогнозируются опасные гидрометеорологические явления. С вечера 7 апреля и до 8 вечера апреля местами ожидается очень сильный ветер порывами до 25-27 метров в секунду. Такие данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Водителям рекомендовали учитывать на дороге при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, а также дорожные условия, в частности, видимость в направлении движения.

- На улице обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, линий электропередач, - напомнили югорчанам спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU