Штормовое предупреждение в Югре объявят к вечеру 7 апреля 2020 года
В ХМАО прогнозируются опасные гидрометеорологические явления. С вечера 7 апреля и до 8 вечера апреля местами ожидается очень сильный ветер порывами до 25-27 метров в секунду. Такие данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Водителям рекомендовали учитывать на дороге при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, а также дорожные условия, в частности, видимость в направлении движения.
- На улице обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, линий электропередач, - напомнили югорчанам спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU