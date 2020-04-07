В Сургуте проверили все котельные и электросети

7 Апр 2020 2020-04-07T14:16:58+03:00

В Сургуте проверили все объекты жизнеобеспечения Фото: pixabay.com

Нарушений в работе не выявлено

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Власти Сургута проверили объекты жизнеобеспечения. По данным пресс-службы администрации города, на «Городских теплосетях» состоялся пробный запуск дизельной электростанции мощностью 500 кВт:

- Это делается на случай внепланового отключения питания. Чтобы можно было оперативно запустить резервное оборудование и не допустить прекращения подачи энергии», – объяснил замдиректора департамента городского хозяйства Сургута Константин Карпеткин.

Также проходят проверки в котельных, на водозаборных и канализационных станциях:

- Все городские котельные обеспечены резервными станциями и находятся в рабочем состоянии, – сообщил начальник электроцеха Евгений Мозговой.

Итак, на сегодняшний день готовность объектов жизнеобеспечения составляет 100 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU