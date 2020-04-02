2 Апр 2020 2020-04-02T22:57:08+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 апреля 2020 года составило восемь человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 3 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 апреля 2020 года: восемь человек. Спешим сообщить, что поздно вечером, 2 апреля, стало известно, что двое пациентов уже полностью выздоровели:

- Медики Сургутской окружной клинической больницы вылечили от новой коронавирусной инфекции двух пациентов, жителей Сургута. Два контрольных анализа показали отрицательный результат на COVID-19, - сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: восемь случаев заболевания, два человека выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 4 345 югорчан, а 788 жителей региона уже сняты с медицинского наблюдения.

Кроме того, достаточно сложная ситуация возникла по халатности одного из жителей региона на Приобском месторождении. Вахтовик недавно посещал зарубежную страну, но нарушил режим самоизоляции и вышел на работу. Поэтому в окружную клиническую больницу госпитализированы 24 человека, контактировавшие с зараженным, а 16 человек помещены в обсерватор «Юган», у некоторых отмечены тревожные симптомы. Мы следим за поступлением обновленных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU