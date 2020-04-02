Коронавирус в Югре, последние новости на 2 апреля 2020: с подозрением на коронавирус госпитализированы 40 вахтовиков

Заместитель губернатора Югры Александр Тиртока на брифинге оперативного регионального штаба прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Приобском месторождении, а также дал краткую информацию по обстановке с коронавирусом.

- Осложнилась ситуация на Приобском месторождении в районе поселка Селиярово. Один из вахтовиков не заявил о своей туристической поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, - сообщил Александр Тиртока.

Он пояснил, что в окружную клиническую больницу госпитализированы 24 человека, контактировавшие с зараженным, а 16 человек помещены в обсерватор «Юган»:

- Состояние в целом по всем госпитализированным удовлетворительное, за исключением четырех человек. Они находятся под бдительным контролем медиков, поскольку симптомы у них тревожные, - поделился Тиртока.

Отмечается, что все необходимые меры по изоляции поселков вахтовиков выполнены в полном объеме.

- Ситуация усугубилась из-за того, что посещавший заграницу югорчанин не выполнил рекомендации по предупреждению распространения инфекции, - подвел итог Заместитель губернатора.

Добавим, что по официальным данным к настоящему моменту в ХМАО восемь лабораторно подтвержденных случая коронавируса и 4345 человек под медицинским наблюдением.