Губернатор Югры проконтролировала дезинфекцию аэропорта Ханты-Мансийска

2 Апр 2020 2020-04-02T15:36:32+03:00

Ни один вирус не пройдет

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В аэропорту Ханты-Мансийска назначены ответственные лица за проведение дезинфекционных и профилактических мероприятий. По словам сотрудников воздушной гавани, ежедневно каждые два часа проводится влажная уборка дезинфицирующими средствам помещений аэровокзального комплекса и всех транспортных средств, для перевозки пассажиров и персонала.

- Проводится ежедневное измерение температуры тела персонала, проходящего предсменный, послесменный, предрейсовый и послерейсовой медосмотр. Приобретены и установлены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы, - рассказали служашие аэропорта.

Добавим, что специализированная организация проводит в аэропорту дезинфекцию самолетов, обработку багажа и помещений для профилактики появления коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU