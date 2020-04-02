Губернатор Югры проконтролировала дезинфекцию аэропорта Ханты-Мансийска
В аэропорту Ханты-Мансийска назначены ответственные лица за проведение дезинфекционных и профилактических мероприятий. По словам сотрудников воздушной гавани, ежедневно каждые два часа проводится влажная уборка дезинфицирующими средствам помещений аэровокзального комплекса и всех транспортных средств, для перевозки пассажиров и персонала.
- Проводится ежедневное измерение температуры тела персонала, проходящего предсменный, послесменный, предрейсовый и послерейсовой медосмотр. Приобретены и установлены ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы, - рассказали служашие аэропорта.
Добавим, что специализированная организация проводит в аэропорту дезинфекцию самолетов, обработку багажа и помещений для профилактики появления коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU