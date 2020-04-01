2020-04-01T16:14:57+03:00
Общество

В Югре введут дополнительные меры поддержки бизнеса

Микрозаймы должны помочь в период режима повышенной готовности
Руслан Савинов
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В Югре введут дополнительные меры поддержки бизнесаВ Югре введут дополнительные меры поддержки бизнесаФото: pixabay.com
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Члены правительства ХМАО приняли решение о выделении дополнительных средств для поддержки предпринимателей региона.

- Меры приняты для поддержки малого и среднего предпринимательства, столкнувшегося с падением экономической активности, ограничениями по ведению деятельности. Выделяемые средства направляются для предоставления микрозаймов размером до пяти миллионов рублей и сроком до пяти лет наиболее пострадавшим бизнесам по льготным процентным ставкам – от 0,5 ключевой ставки ЦБ РФ, – уточнила глава региона Наталья

Власти надеются этим решением поддержать предпринимательство в регионе в период введения режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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