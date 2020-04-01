В Югре введут дополнительные меры поддержки бизнеса
Члены правительства ХМАО приняли решение о выделении дополнительных средств для поддержки предпринимателей региона.
- Меры приняты для поддержки малого и среднего предпринимательства, столкнувшегося с падением экономической активности, ограничениями по ведению деятельности. Выделяемые средства направляются для предоставления микрозаймов размером до пяти миллионов рублей и сроком до пяти лет наиболее пострадавшим бизнесам по льготным процентным ставкам – от 0,5 ключевой ставки ЦБ РФ, – уточнила глава региона Наталья
Власти надеются этим решением поддержать предпринимательство в регионе в период введения режима повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU