В Югре введут дополнительные меры поддержки бизнеса

1 Апр 2020 2020-04-01T16:14:57+03:00

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Члены правительства ХМАО приняли решение о выделении дополнительных средств для поддержки предпринимателей региона.

- Меры приняты для поддержки малого и среднего предпринимательства, столкнувшегося с падением экономической активности, ограничениями по ведению деятельности. Выделяемые средства направляются для предоставления микрозаймов размером до пяти миллионов рублей и сроком до пяти лет наиболее пострадавшим бизнесам по льготным процентным ставкам – от 0,5 ключевой ставки ЦБ РФ, – уточнила глава региона Наталья

Власти надеются этим решением поддержать предпринимательство в регионе в период введения режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU