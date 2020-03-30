За незаконную охоту на лося югорчанин может лишиться свободы
Полицейские Нижневартовского района обнаружили факт незаконной добычи лося. Подробнее об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.
Установлено, что 37-летний мужчина без разрешения на добычу охотничьих ресурсов с ружья убил три особи лося для получения мяса и шкуры животного.
Преступление произошло в лесу в районе реки Колекъеган на территории Нижневартовского района. Сумма ущерба охотничьим ресурсам РФ - более 240 тысяч рублей.
Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконная охота». Мужчине грозит штраф в размере до полумиллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
В настоящий момент браконьер под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU