Две вартовчанки нарушили режим самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T09:11:03+03:00

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Две вартовчанки, 33 и 56 лет, в марте 2020 года были за пределами России в Таиланде. Когда они вернулись домой, сотрудники Роспотребнадзора объяснили им, что они обязаны находиться в режиме самоизоляции дома и не контактировать с членами семей и иными лицами.

Однако, по данным пресс-службы УМВД, женщины предписание проигнорировали и меры не соблюдали. Полиция установила, что накануне югорчанки посещали общественные места.

Этим женщины подвергли риску распространения инфекции большое количество людей.

К настоящему моменту возбуждены административные расследования по статье «Неповиновение законному распоряжению государственного надзора». Им грозит штраф. Материалы дела переданы в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU