2020-03-30T09:11:03+03:00
Общество

Две вартовчанки нарушили режим самоизоляции

Женщинам грозит штраф
Руслан Савинов
Поделиться:
Две вартовчанки нарушили режим самоизоляцииДве вартовчанки нарушили режим самоизоляцииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Две вартовчанки, 33 и 56 лет, в марте 2020 года были за пределами России в Таиланде. Когда они вернулись домой, сотрудники Роспотребнадзора объяснили им, что они обязаны находиться в режиме самоизоляции дома и не контактировать с членами семей и иными лицами.

Однако, по данным пресс-службы УМВД, женщины предписание проигнорировали и меры не соблюдали. Полиция установила, что накануне югорчанки посещали общественные места.

Этим женщины подвергли риску распространения инфекции большое количество людей.

К настоящему моменту возбуждены административные расследования по статье «Неповиновение законному распоряжению государственного надзора». Им грозит штраф. Материалы дела переданы в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полмиллиарда рублей штрафов заплатили водители Югры в бюджет региона
Две вартовчанки нарушили режим самоизоляции
Нерабочая неделя в Сургуте: как будет работать МФЦ с 30 марта по 5 апреля
«Уаз Патриот» врезался в «Деу Нексия» на югорской трассе
Уже более 2,3 тысяч исследований на коронавирус проведено в ХМАО
Погода в Югре 30 марта: весеннее тепло
Все соцвыплаты в Югре продлены автоматически до конца года
Находившихся в федеральном розыске преступников нашли в Югре
Количество зараженных коронавирусом в Югре на 29 марта 2020 увеличилось до пяти человек
В Югре запустят мобильное приложение, которое объединит все услуги образования
Погода в Югре 29 марта: сильный ветер и тепло
Из-за коронавируса югорской девочке-смайлику отменили операцию в Америке
Через взломанные аккаунты в соцсети аферисты обманули нескольких югорчан
Дети-сироты в Сургуте получили ключи от новых квартир