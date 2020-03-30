2020-03-30T04:51:11+03:00
Общество

Погода в Югре 30 марта: весеннее тепло

Температура днем не опустится ниже +4 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 30 марта: весеннее тепло. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 30 марта: весеннее тепло. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 30 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой умеренный снег. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3, -2 градуса, днем +4, +9 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшие осадки. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +3 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит +3, +4 градуса.

На Руси этот день называли «Алексей Теплый». По погоде отмечали: если в этот день появлялись большие ручьи, то следовало ждать, что полая вода тоже широко разольется по лугам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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