Ледовые переправы ХМАО продолжили закрывать

27 Март 2020 2020-03-27T07:22:30+03:00

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С 27 марта закроют для движения транспорта все ледовые переправы и зимние автодороги Кондинского района, с 28 марта – в Октябрьском районе, а с 30 марта – в Ханты-Мансийском и Белоярском районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в Березовском районе с 30 марта планируют прекратить эксплуатацию 11 ледовых переправ межмуниципального значения. Однако еще пять будут открыты до 5 апреля: на автозимниках Березово – Ванзетур – Игрим; Березово – Теги – Устрем; Теги – граница Ханты-Мансийского округа.

Также с 6 апреля планируется запретить эксплуатацию зимних автодорог и переправ в Нижневартовском районе.

Отмечается, что после закрытия на переправах специалисты дорожной службы установят знаки по запрету движения транспорта, на подъездах сделают валы, организуют работы по зачернению льда.

- Ледовая обстановка - нестабильна. Толщина и структура льда на всех водоемах региона становится ниже безопасных значений, - отметили инспекторы ГИМС.

ИСТОЧНИК KP.RU