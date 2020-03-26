2020-03-26T19:35:24+03:00
Общество

Пьяного дебошира в аэропорту Сургута не пустили на рейс

Мужчину привлекли к административной ответственности
Руслан Савинов
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Пьяного дебошира в аэропорту Сургута не пустили на рейсПьяного дебошира в аэропорту Сургута не пустили на рейсФото: pixabay.com
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В аэропорту Сургута привлекли к административной ответственности 59-летнего жителя Тольятти. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Известно, что накануне утром, 25 марта, к транспортным полицейским, обеспечивающим в аэропорту Сургута, поступило сообщение о том, что у стойки регистрации находится пассажир в нетрезвом состоянии.

- Представителями авиакомпании было принято решение об отказе пассажиру в перелете рейсом «Сургут – Самара», - сообщили сотрудники линейного отделения полиции.

Стражи порядка доставили нарушителя в отделение, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ.

Напомним, что сегодня, 26 марта, в воздушной гавани Сургута при взлете одного из самолетов ложно сработал датчик о наличии искрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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