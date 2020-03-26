Пьяного дебошира в аэропорту Сургута не пустили на рейс
В аэропорту Сургута привлекли к административной ответственности 59-летнего жителя Тольятти. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Известно, что накануне утром, 25 марта, к транспортным полицейским, обеспечивающим в аэропорту Сургута, поступило сообщение о том, что у стойки регистрации находится пассажир в нетрезвом состоянии.
- Представителями авиакомпании было принято решение об отказе пассажиру в перелете рейсом «Сургут – Самара», - сообщили сотрудники линейного отделения полиции.
Стражи порядка доставили нарушителя в отделение, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ.
Напомним, что сегодня, 26 марта, в воздушной гавани Сургута при взлете одного из самолетов ложно сработал датчик о наличии искрения.
ИСТОЧНИК KP.RU