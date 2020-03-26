Стала известна причина утренней отмены рейса в Сургуте

26 Март 2020 2020-03-26T10:11:34+03:00

По правилам авиабезопасности самолет заменили на другой

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На борту самолета Ан-24, который должен был лететь утром, 26 марта, из воздушной гавани Сургута в Ханты-Мансийск сработал датчик о наличии искрения. Об этом сообщили представители авикомпании «ЮТэйр».

Отметим, что в некоторых СМИ появились данные о том, что в аэропорту Сургута перед вылетом в Ханты-Мансийск у самолета ATR-72 произошло возгорание, а экипаж справился с огнем без пожарных.

В «ЮТэйр» опровергли эту информацию:

- На другом типе самолета, Ан-24, в ходе подготовки к взлету сработал датчик генератора о присутствии искрения, возгорания не было. Однако по правилам безопасности авиакомпания обязана заменить борт, - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

К настоящему моменту онлайн-табло аэропорта Сургута показывает, что вылет в Ханты-Мансийск задержан до 13:30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU