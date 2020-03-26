Увеличены доходы и расходы бюджета Югры на 2020 год

26 Март 2020 2020-03-26T08:49:02+03:00

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Парламентарии ХМАО внесли изменения в закон «О бюджете Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Подробнее об этом сообщила пресс-служба региональной думы

- В этом году мы впервые корректируем бюджет. Это позитивные изменения. Так уж сложилось, и это хорошо, что ежегодно мы делаем корректировку до четырех раз и, что радует, в сторону увеличения. 2020 год не стал исключением. В связи с дополнительными поступлениями в бюджет округа и появлением новых расходных обязательств, связанных с посланием президента страны, мы вносим изменения в бюджет нынешнего года и, соответственно, на последующие два года, - сообщил председатель думы Югры Борис Хохряков

Итак, доходы бюджета региона на 2020 год увеличиваются на 9,8 млрд. рублей и составят 223 млрд. Расходы вырастут на 23,8 млрд. и составят 272,8 млрд. Дефицит повысится на 13,9 млрд. и составит 49,8 млрд.

Отмечается, что в 2021-2022 годах доходы увеличиваются соответственно на 3 и 9 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU