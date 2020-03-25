2020-03-25T13:10:06+03:00
Общество

Состав общественных наблюдателей начали формировать в ХМАО

Каждый югорчанин может помочь при голосовании к поправкам в Конституцию
Руслан Савинов
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Состав общественных наблюдателей начали формировать в ХМАОСостав общественных наблюдателей начали формировать в ХМАОФото: pixabay.com
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Общественные наблюдатели будут следить за ходом голосования к поправкам в Конституцию, подсчетом голосов и подведением итогов.

По информации от пресс-службы правительства Югры, накануне общественная палата региона подписала соглашение о взаимодействии с представителями 13 общественных организаций и гражданских активистов.

Отмечается, что любой югорчанин может стать наблюдателем. Для этого необходимо обратиться к координаторам наблюдения в муниципалитетах региона. Прием заявок идет продолжаться до 6 апреля 2020 года.

- Общественные наблюдатели – это гарант того, что общероссийское голосование будет легитимным, - сообщила председатель общественной палаты ХМАО Ирина Максимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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