Состав общественных наблюдателей начали формировать в ХМАО
Общественные наблюдатели будут следить за ходом голосования к поправкам в Конституцию, подсчетом голосов и подведением итогов.
По информации от пресс-службы правительства Югры, накануне общественная палата региона подписала соглашение о взаимодействии с представителями 13 общественных организаций и гражданских активистов.
Отмечается, что любой югорчанин может стать наблюдателем. Для этого необходимо обратиться к координаторам наблюдения в муниципалитетах региона. Прием заявок идет продолжаться до 6 апреля 2020 года.
- Общественные наблюдатели – это гарант того, что общероссийское голосование будет легитимным, - сообщила председатель общественной палаты ХМАО Ирина Максимова.
ИСТОЧНИК KP.RU