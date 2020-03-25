25 Март 2020 2020-03-25T10:18:43+03:00

За два года в Югре не произошло ни одного происшествия с туристами. Фото: Савинов Руслан.

В трудной ситуации спасатели оперативно придут на помощь

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с участниками заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС организацию работы по регистрации туристских групп на территории региона. Подробности стали известны от пресс-службы правительства ХМАО.

- Процедура регистрации максимально упрощена для удобства. Проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники могут на сайте МЧС, – уточнил директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев.

Известно, что с 2018 по 2020 годы дежурные смены зарегистрировали 29 туристских групп и мероприятий.

- Мероприятия завершены успешно, происшествий не зарегистрировано, – сообщил начальник главного управления МЧС по Югре Петр Кугуй.

ИСТОЧНИК KP.RU