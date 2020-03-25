2020-03-25T10:18:43+03:00
Общество

За два года в Югре не произошло ни одного происшествия с туристами

В трудной ситуации спасатели оперативно придут на помощь
Руслан Савинов
Поделиться:
За два года в Югре не произошло ни одного происшествия с туристами. Фото: Савинов Руслан.За два года в Югре не произошло ни одного происшествия с туристами. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с участниками заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС организацию работы по регистрации туристских групп на территории региона. Подробности стали известны от пресс-службы правительства ХМАО.

- Процедура регистрации максимально упрощена для удобства. Проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники могут на сайте МЧС, – уточнил директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев.

Известно, что с 2018 по 2020 годы дежурные смены зарегистрировали 29 туристских групп и мероприятий.

- Мероприятия завершены успешно, происшествий не зарегистрировано, – сообщил начальник главного управления МЧС по Югре Петр Кугуй.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Нижневартовского района осудят за убийство лося
Судебные приставы Югры переходят на электронный документооборот
С югорчанки взыскали моральный вред за дорожную аварию
Двое украинцев пытались сбыть в Сургуте три килограмма наркотиков
Молодежь Сургута начала пошив медицинских масок
За два года в Югре не произошло ни одного происшествия с туристами
Житель Сургута украл ботинки в магазине
«Семья года Югры» живет в Белоярском
В Сургуте изменился график отключения горячей воды
Мэр Сургута призвал горожан на самоизоляции смотреть спектакли
В Сургутском районе торговали контрафактным горошком и кукурузой
В Жилом доме в Сургуте случился пожар
Более 9 тысяч площадок накопления ТКО сформировали в Югре
Погода в Югре 25 марта: небольшой снег принесет потепление
При покупке часов югорчанка потеряла время и деньги
Из-за шалости с огнем в Нижневартовске сгорело здание
В Тюмени из-за коронавируса квартиры начали продавать дистанционно
Набережная реки Конда в Урае преобразится
Пенсионеров Югры попросили временно не выходить из дома
Югорские эксперты обсудят международный опыт внесения поправок в Конституцию
Браконьер из Кондинского района стал защитником природы
Полиция задержала жителя Сургута за кражу еды из магазина
Власти Березовского района отчитались об итогах работы
Песнь льда и пламени: один югорчанин пострадал на пожаре, а другой - провалился под лед
Пожароопасный сезон в Югре прогнозируют в апреле
Судебные приставы Югры принудили к выплатам алиментов 58 неплательщиков
Жителя Урая шантажировали интимным видео
Травматология Сургута получит новое оборудование
Югорчане в свободное время смогут повысить цифровую грамотность