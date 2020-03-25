За два года в Югре не произошло ни одного происшествия с туристами
Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с участниками заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС организацию работы по регистрации туристских групп на территории региона. Подробности стали известны от пресс-службы правительства ХМАО.
- Процедура регистрации максимально упрощена для удобства. Проинформировать спасателей о своем маршруте путешественники могут на сайте МЧС, – уточнил директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев.
Известно, что с 2018 по 2020 годы дежурные смены зарегистрировали 29 туристских групп и мероприятий.
- Мероприятия завершены успешно, происшествий не зарегистрировано, – сообщил начальник главного управления МЧС по Югре Петр Кугуй.
ИСТОЧНИК KP.RU