24 Март 2020 2020-03-24T12:38:46+03:00

Песнь льда и пламени: один югорчанин пострадал на пожаре, а другой - провалился под лед. Фото: Савинов Руслан.

Жизни пострадавших уже ничего не угрожает

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Огнеборцы Нефтеюганского района выезжали в Сингапай, где горел одноэтажный гараж. О ходе ликвидации ЧП сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

- В результате пожара повреждена деревянная конструкция технической ямы. С пожара эвакуировали одного человека, пострадал 22-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение Пыть-Яха. Причина пожара устанавливается, - пояснили спасатели.

Тем временем поисково-спасательный отряд Кондинского района выезжал на автозимник в район моста через реку Лемпанья.

Известно, что на реке под лед провалился человек. На месте происшествия спасатели совместно с полицейскими обследовали район моста и соединение рек Конда и Лемпанья. Вскоре поступило сообщение, что пострадавшие мужчины находятся в 10 км от моста. Мужчины были на личном транспорте в удовлетворительном состоянии и в помощи уже не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU