2020-03-24T13:20:42+03:00
Общество

Пожароопасный сезон в Югре прогнозируют в апреле

Власти региона готовят меры предотвращения возгораний
Руслан Савинов
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Пожароопасный сезон в Югре прогнозируют к концу апреляПожароопасный сезон в Югре прогнозируют к концу апреляФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По данным правительства ХМАО, участники встречи обсудили готовность к периоду весенне-летнего половодья и пожароопасному сезону.

Отмечено, что в этом году пожароопасный сезон планируют зарегистрировать с 25 апреля. К этому моменту подготовят 14 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники.

- В 2020 году планируется организовать работу по привлечению подразделений добровольной пожарной охраны к профилактике и тушению природных пожаров, - пояснил начальник НУ МЧС по Югре Петр Кугуй.

- Необходимо довести до югорчан, особенно проживающих в дачных кооперативах и сельских поселениях, обязанность по соблюдению пожарной безопасности и правил поведения в пожароопасный период, ответственность за их нарушение, - сказала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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