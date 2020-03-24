Пожароопасный сезон в Югре прогнозируют в апреле
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По данным правительства ХМАО, участники встречи обсудили готовность к периоду весенне-летнего половодья и пожароопасному сезону.
Отмечено, что в этом году пожароопасный сезон планируют зарегистрировать с 25 апреля. К этому моменту подготовят 14 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники.
- В 2020 году планируется организовать работу по привлечению подразделений добровольной пожарной охраны к профилактике и тушению природных пожаров, - пояснил начальник НУ МЧС по Югре Петр Кугуй.
- Необходимо довести до югорчан, особенно проживающих в дачных кооперативах и сельских поселениях, обязанность по соблюдению пожарной безопасности и правил поведения в пожароопасный период, ответственность за их нарушение, - сказала Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU