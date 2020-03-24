Личный прием граждан в администрации Нижневартовска приостановлен
В администрации Нижневартовска и ее структурных подразделениях временно приостановлен личный прием граждан. Об этом стало известно от пресс-службы учреждения.
- Вартовчанам рекомендуется обращаться в письменной форме через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте органов местного самоуправления города, - пояснили в администрации города.
Интернет-приемная доступна по электронной ссылке.
Известно, что информацию о возобновлении личных приемов граждан разместят в ближайшее время дополнительно.
Напомним, что временные ограничения вводятся в связи с действующим в ХМАО с 17 марта режимом повышенной готовности. Он введен для предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU