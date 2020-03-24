2020-03-24T07:10:56+03:00
Общество

Личный прием граждан в администрации Нижневартовска приостановлен

Меры носят временный характер
Руслан Савинов
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Личный прием граждан в администрации Нижневартовска приостановленЛичный прием граждан в администрации Нижневартовска приостановлен
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В администрации Нижневартовска и ее структурных подразделениях временно приостановлен личный прием граждан. Об этом стало известно от пресс-службы учреждения.

- Вартовчанам рекомендуется обращаться в письменной форме через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте органов местного самоуправления города, - пояснили в администрации города.

Интернет-приемная доступна по электронной ссылке.

Известно, что информацию о возобновлении личных приемов граждан разместят в ближайшее время дополнительно.

Напомним, что временные ограничения вводятся в связи с действующим в ХМАО с 17 марта режимом повышенной готовности. Он введен для предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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