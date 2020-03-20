2020-03-20T15:32:48+03:00
Общество

В Югре действует режим повышенной готовности

Правительство округа приняло меры по профилактике коронавируса
Есен Абилькенов
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Режим повышенной готовности предусматривает целый комплекс профилактических мер против коронавируса. Фото: официальный сайт правительства ЮгрыРежим повышенной готовности предусматривает целый комплекс профилактических мер против коронавируса. Фото: официальный сайт правительства Югры
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По состоянию на 19 марта официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории Югры не выявлено. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова.

Накануне глава региона подписала постановление о введении режима повышенной готовности в ХМАО – Югре. В соответствии с постановлением вводится ряд предупредительных мер, направленных на повышение безопасности здоровья граждан.

В частности, с 18 марта по 12 апреля образовательные заведения округа переводятся на дистанционное обучение. Отменяется организация лагерей с дневным или круглосуточным пребыванием детей. Отменяются выезды организованных групп на отдых, оздоровление, спортивные и культурные массовые мероприятия за территорию субъекта.

Все граждане, которые в течение месяца вернулись из-за рубежа и обратились за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния здоровья, должны быть лабораторно обследованы на наличие признаков COVID-19. Также департаменту здравоохранения поручено обеспечить медицинские учреждения тест-системами для диагностики коронавирусной инфекции.

Профильные организации жилищно-коммунальной сферы обязаны обеспечить условия для дистанционной оплаты своих услуг, а также приостановить начисление пеней за несвоевременную оплату с 1 марта до отмены режимы повышенной готовности. Предоставление услуг в случае их неоплаты также не должно прекращаться на этот период.

Департаменту экономического развития Югры поручено мониторить цены на товары и нефтепродукты в ежедневном режиме. Частным компаниям запрещено проведение всех массовых мероприятий численностью более 50 человек.

За дополнительной информацией о действии режима повышенной готовности и коронавирусу жители Югры могут обратиться по телефонам бесплатной горячей линии:

Роспотребнадзор8-800-555-49-43;

– по вопросам здравоохранения Югры – 8-800-100-86-03;

– по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов – 8-800-550-99-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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