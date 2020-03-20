В Югре действует режим повышенной готовности
По состоянию на 19 марта официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории Югры не выявлено. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова.
Накануне глава региона подписала постановление о введении режима повышенной готовности в ХМАО – Югре. В соответствии с постановлением вводится ряд предупредительных мер, направленных на повышение безопасности здоровья граждан.
В частности, с 18 марта по 12 апреля образовательные заведения округа переводятся на дистанционное обучение. Отменяется организация лагерей с дневным или круглосуточным пребыванием детей. Отменяются выезды организованных групп на отдых, оздоровление, спортивные и культурные массовые мероприятия за территорию субъекта.
Все граждане, которые в течение месяца вернулись из-за рубежа и обратились за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния здоровья, должны быть лабораторно обследованы на наличие признаков COVID-19. Также департаменту здравоохранения поручено обеспечить медицинские учреждения тест-системами для диагностики коронавирусной инфекции.
Профильные организации жилищно-коммунальной сферы обязаны обеспечить условия для дистанционной оплаты своих услуг, а также приостановить начисление пеней за несвоевременную оплату с 1 марта до отмены режимы повышенной готовности. Предоставление услуг в случае их неоплаты также не должно прекращаться на этот период.
Департаменту экономического развития Югры поручено мониторить цены на товары и нефтепродукты в ежедневном режиме. Частным компаниям запрещено проведение всех массовых мероприятий численностью более 50 человек.
За дополнительной информацией о действии режима повышенной готовности и коронавирусу жители Югры могут обратиться по телефонам бесплатной горячей линии:
– Роспотребнадзор – 8-800-555-49-43;
– по вопросам здравоохранения Югры – 8-800-100-86-03;
– по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов – 8-800-550-99-03.
ИСТОЧНИК KP.RU