Убийцу жениха в Нижневартовске задержали около школы

23 Март 2020 2020-03-23T14:04:56+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Нижневартовска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве друга ножом. Об этом стало известно от пресс-службы Росгвардии ХМАО.

Ночью 21 марта в одном из кафе на улице Чапаева 50-летний мужчина, являвшийся гостем на свадьбе, смертельно ранил 56–летнего жениха.

- Между ними возник конфликт. Гость нанес ножом множественные удары в область торса. Выходя из кафе подозреваемый также нанес ножевые ранения в руку гостю, после чего скрылся, - рассказали стражи порядка.

Сообщается, что злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны недалеко от школы. Он был в крови и с окровавленным ножом.

Напомним, что на место происшествия в кафе была вызвана скорая помощь. Однако потерпевший скончался в медучреждении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок до двадцати лет. Окончательную меру наказания вскоре определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU