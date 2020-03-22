22 Март 2020 2020-03-22T11:41:02+03:00

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы. Фото: Савинов Руслан.

Изменить размер текста: A A

Самый счастливый день для 56-летнего жителя Нижневартовска оказался последним. Подробности страшной трагедии, произошедшей на свадьбе, достойны эпизода сериала «Игра престолов».

- По данным следствия, накануне, 21 марта, около двух часов в банкетном зале кафе «Летучий голландец» в Нижневартовске произошла ссора. Известно, что 50-летний мужчина нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему местному жителю, - заявили правоохранители.

Потерпевший праздновал в кафе свое состоявшееся накануне бракосочетание. Мужчину экстренно доставили в медицинское учреждение. Однако спасти жениха врачам не удалось.

Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту убийства. Добавим, что подозреваемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

По информации от пресс-службы СУ СК Югры, проводятся следственные действия: вскоре станут ясны все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU