Югра и Германия нашли новые направления сотрудничества

19 Март 2020 2020-03-19T13:16:48+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела в Сургуте Рабочую встречу с делегацией Российско-Германской внешнеторговой палаты. Итоги мероприятия сообщила пресс-служба регионального правительства.

- Сегодня мир переживает очень сложное время. Исторически взаимоотношения автономного округа с Германией носят стратегический характер. Германия занимает третье место по объему экспортируемых Югрой товаров, основная часть из которых – углеводороды и продукты нефтепереработки – за 9 месяцев 2019 года более 1,8 миллиарда долларов США, - отметила Наталья Комарова.

В ходе встречи партнерам было предложено сотрудничество в различных сферах деятельности.

- Знаю, что немецкие компании, как, например, «Husmann» – производитель оборудования для утилизации отходов, добились хороших результатов в развитии технологий по переработке ТКО. Считаю это направление перспективным. Ниши не заняты, – заинтриговала Наталья Комарова.

Кроме того, представителям компании «SAP» было предложено наладить взаимодействие по внедрению цифровизации в промышленность региона, проведению обучающих мероприятий для компаний, созданию цифрового зеркального инжиниринга.

ИСТОЧНИК KP.RU