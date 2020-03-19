Югорчане вышли в финал конкурса «Лидеры россии»

19 Март 2020 2020-03-19T10:44:04+03:00

У финалистов есть все шансы на победу

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Двое югорчан вошли в число финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». Как отметили в пресс-службе правительства ХМАО, в финал вышли Владислав Волков из Ханты-Мансийска и сургутянка Анна Задимидченко.

Напомним, что конкурс управленцев «Лидеры России» проводится для выявления, развития и поддержки перспективных руководителей, которые обладают высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Далее по итогам финала будут объявлены по тридцать победителей в каждой специализации. Десять лучших из них поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Известно, что победители специализаций конкурса «Лидеры России» получат шанс занять управленческие позиции и поработать с наставниками из числа авторитетных представителей профессионального сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU