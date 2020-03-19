Школьница получила травмы в дорожной аварии в Ханты-Мансийске

19 Март 2020 2020-03-19T09:00:09+03:00

Девочка была пассажиром одного из автомобилей

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На территории Югры за минувшие сутки восемь человек получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Как отметили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, среди пострадавших- один несовершеннолетний пассажир.

Так, в Ханты-Мансийске на улице Уральская в 13:20 45-летний мужчина за рулем «Рено Дастер», по предварительным данным, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении.

В итоге произошло столкновение с «Тойота Королла» под управлением 52-летнего мужчины. В результате аварии12-летняя пассажирка «Рено Дастер» получила травмы.

Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU