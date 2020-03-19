В Нижневартовском районе ребенок застрял в теплотрассе
В единую диспетчерскую службу Нижневартовского района накануне, 18 марта днем, поступило сообщение о том, что в Излучинске одиннадцатилетняя девочка провалилась ногой между двух труб теплотрассы. О том, как ее спасли, сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».
Известно, что ребенок бегал по теплотрассе, а затем девочка упала между трубами.
- После неудачной попытки самостоятельно извлечь ногу, подружка пострадавшей позвонила в службу 112. Спасатели зонального отряда незамедлительно выехали к месту происшествия, - сообщили в «Центроспас-Югория».
Добавим, что с помощью спецоборудования спасатели разжали трубы и освободили ногу ребенку из железного капкана. К счастью, девочка не пострадала, в медпомощи не нуждалась.
ИСТОЧНИК KP.RU