2020-03-19T09:02:47+03:00
Происшествия

В Нижневартовском районе ребенок застрял в теплотрассе

На помощь вовремя пришли спасатели
Руслан Савинов
Поделиться:
Югры Ребенок застрял в теплотрассе в Нижневартовском районеЮгры Ребенок застрял в теплотрассе в Нижневартовском районе
Изменить размер текста:

В единую диспетчерскую службу Нижневартовского района накануне, 18 марта днем, поступило сообщение о том, что в Излучинске одиннадцатилетняя девочка провалилась ногой между двух труб теплотрассы. О том, как ее спасли, сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Известно, что ребенок бегал по теплотрассе, а затем девочка упала между трубами.

- После неудачной попытки самостоятельно извлечь ногу, подружка пострадавшей позвонила в службу 112. Спасатели зонального отряда незамедлительно выехали к месту происшествия, - сообщили в «Центроспас-Югория».

Добавим, что с помощью спецоборудования спасатели разжали трубы и освободили ногу ребенку из железного капкана. К счастью, девочка не пострадала, в медпомощи не нуждалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьница получила травмы в дорожной аварии в Ханты-Мансийске
В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Нижневартовском районе ребенок застрял в теплотрассе
Задержан нефтеюганец, который избил мать и украл у нее деньги
Второй обсерватор по коронавирусу организован в Югре
Погода в Югре 19 марта: мокрый снег и гололед
Вартовчанин незаконно продавал алкоголь жителям города
Жители Сургута отпразднуют весеннее равноденствие
Мэр Сургута распорядился усилить уборку территорий вокруг сетевых магазинов города
Эксперты расскажут югорчанам, как вернуть деньги за отмененные турпутевки
Югорский санаторий подготовили на случай выявления коронавируса в регионе
Торговое помещение вспыхнуло в Ханты-Мансийске
Объем привлеченных средств ВТБ на Ямале вырос на треть
Полицейские задержали смс-мошенника в Сургутском районе
Мужчина вышел из дома в Сургутском районе и пропал