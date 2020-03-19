Второй обсерватор по коронавирусу организован в Югре
На территории базы отдыха «Олимпия» установили карантинную зону. По данным пресс-службы администрации города, глава Сургута Вадим Шувалов вчера, 18 марта, проверил готовность учреждения, в случае необходимости, принять, контактировавших с коронавирусом. Для пациентов подготовлены места в двух блоках на 130 коек.
- Здесь выделены два отдельно стоящих здания, в которых будут располагаться люди на карантине в течение двух недель. В каждом номере есть туалет и ванная комната. Питание подается непосредственно в номера, – пояснил Вадим Шувалов.
Также мэр посетил окружную клиническую больницу Сургута. Там организовано десять специальных боксов для потенциальных пациентов с коронавирусом.
Вадим Шувалов также заверил, что в городе мобилизированы все ресурсы для предотвращения эпидемии.
ИСТОЧНИК KP.RU