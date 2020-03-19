19 Март 2020 2020-03-19T06:57:24+03:00

Второй обсерватор по коронавирусу организован в Югре

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На территории базы отдыха «Олимпия» установили карантинную зону. По данным пресс-службы администрации города, глава Сургута Вадим Шувалов вчера, 18 марта, проверил готовность учреждения, в случае необходимости, принять, контактировавших с коронавирусом. Для пациентов подготовлены места в двух блоках на 130 коек.

- Здесь выделены два отдельно стоящих здания, в которых будут располагаться люди на карантине в течение двух недель. В каждом номере есть туалет и ванная комната. Питание подается непосредственно в номера, – пояснил Вадим Шувалов.

Также мэр посетил окружную клиническую больницу Сургута. Там организовано десять специальных боксов для потенциальных пациентов с коронавирусом.

Вадим Шувалов также заверил, что в городе мобилизированы все ресурсы для предотвращения эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU