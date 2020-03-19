19 Март 2020 2020-03-19T09:05:29+03:00

Погода в Югре 19 марта: мокрый снег и гололед. Фото: Савинов Руслан.

Температура днем не опустится ниже нуля градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 19 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах образуется гололед. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -7 градусов, днем 0, -5 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -1, -3 градуса.

На Руси этот день называли «Константиновы круги». По погоде отмечали: если дятел начинал стучать по дереву, то это предвещало долгие холода.

ИСТОЧНИК KP.RU