2020-03-19T09:05:29+03:00
Общество

Погода в Югре 19 марта: мокрый снег и гололед

Температура днем не опустится ниже нуля градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 19 марта: мокрый снег и гололед. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 19 марта: мокрый снег и гололед. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 19 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах образуется гололед. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -7 градусов, днем 0, -5 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -1, -3 градуса.

На Руси этот день называли «Константиновы круги». По погоде отмечали: если дятел начинал стучать по дереву, то это предвещало долгие холода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьница получила травмы в дорожной аварии в Ханты-Мансийске
В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Нижневартовском районе ребенок застрял в теплотрассе
Задержан нефтеюганец, который избил мать и украл у нее деньги
Второй обсерватор по коронавирусу организован в Югре
Погода в Югре 19 марта: мокрый снег и гололед
Вартовчанин незаконно продавал алкоголь жителям города
Жители Сургута отпразднуют весеннее равноденствие
Мэр Сургута распорядился усилить уборку территорий вокруг сетевых магазинов города
Эксперты расскажут югорчанам, как вернуть деньги за отмененные турпутевки
Югорский санаторий подготовили на случай выявления коронавируса в регионе
Торговое помещение вспыхнуло в Ханты-Мансийске
Объем привлеченных средств ВТБ на Ямале вырос на треть
Полицейские задержали смс-мошенника в Сургутском районе
Мужчина вышел из дома в Сургутском районе и пропал