Полицейские задержали смс-мошенника в Сургутском районе
Полиция Сургутского района получила сообщение от 39-летнего мужчины о том, что он стал жертвой мошенничества.
По данным пресс-службы УМВД Югры, потерпевший находился в Московской области и направил смс своему знакомому, что хочет вернуть долг. В ответном смс он получил номера карт и перевел 61 тысячу рублей.
- Только после перевода заявитель понял, что данные карты не принадлежат его другу, - уточнили полицейские.
Выяснилось: номер телефона знакомого уже давно принадлежит другому человеку. Теперь его владелец 25-летний житель Ижевска, работавший на вахте в Нефтеюганском районе.
- Он пояснил, что решил воспользоваться глупостью потерпевшего и заработать деньги, - сообщили в УМВД ХМАО.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказанием может стать лишение свободы до пяти лет. В настоящий момент подозреваемый под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU