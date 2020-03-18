Полицейские задержали смс-мошенника в Сургутском районе

18 Март 2020 2020-03-18T13:25:15+03:00

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Полиция Сургутского района получила сообщение от 39-летнего мужчины о том, что он стал жертвой мошенничества.

По данным пресс-службы УМВД Югры, потерпевший находился в Московской области и направил смс своему знакомому, что хочет вернуть долг. В ответном смс он получил номера карт и перевел 61 тысячу рублей.

- Только после перевода заявитель понял, что данные карты не принадлежат его другу, - уточнили полицейские.

Выяснилось: номер телефона знакомого уже давно принадлежит другому человеку. Теперь его владелец 25-летний житель Ижевска, работавший на вахте в Нефтеюганском районе.

- Он пояснил, что решил воспользоваться глупостью потерпевшего и заработать деньги, - сообщили в УМВД ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказанием может стать лишение свободы до пяти лет. В настоящий момент подозреваемый под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU