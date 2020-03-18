2020-03-18T13:25:15+03:00
Происшествия

Полицейские задержали смс-мошенника в Сургутском районе

Подозреваемый хотел «воспользоваться глупостью потерпевшего»
Руслан Савинов
Поделиться:
Полицейские задержали смс-мошенника в Сургутском районеПолицейские задержали смс-мошенника в Сургутском районе
Изменить размер текста:

Полиция Сургутского района получила сообщение от 39-летнего мужчины о том, что он стал жертвой мошенничества.

По данным пресс-службы УМВД Югры, потерпевший находился в Московской области и направил смс своему знакомому, что хочет вернуть долг. В ответном смс он получил номера карт и перевел 61 тысячу рублей.

- Только после перевода заявитель понял, что данные карты не принадлежат его другу, - уточнили полицейские.

Выяснилось: номер телефона знакомого уже давно принадлежит другому человеку. Теперь его владелец 25-летний житель Ижевска, работавший на вахте в Нефтеюганском районе.

- Он пояснил, что решил воспользоваться глупостью потерпевшего и заработать деньги, - сообщили в УМВД ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказанием может стать лишение свободы до пяти лет. В настоящий момент подозреваемый под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вартовчанин незаконно продавал алкоголь жителям города
Жители Сургута отпразднуют весеннее равноденствие
Мэр Сургута распорядился усилить уборку территорий вокруг сетевых магазинов города
Эксперты расскажут югорчанам, как вернуть деньги за отмененные турпутевки
Югорский санаторий подготовили на случай выявления коронавируса в регионе
Торговое помещение вспыхнуло в Ханты-Мансийске
Объем привлеченных средств ВТБ на Ямале вырос на треть
Полицейские задержали смс-мошенника в Сургутском районе
Мужчина вышел из дома в Сургутском районе и пропал
Жительница Нефтеюганска купила рыбу с «сюрпризом»
Власти ХМАО: Регион полностью готов к предотвращению появления коронавируса
В Сургут пришла настоящая весна
Невменяемый сургутянин нанес себе колотые раны шеи и попал в больницу
Житель Нижневартовска до смерти избил знакомую
Ямочный ремонт дорог начался в Сургуте
Массовое ДТП произошло в Сургутском районе
Экоактивисты Сургута собрали полтонны отходов на переработку
Югра начала эксперимент по использованию беспилотников на дорогах
Мэр Сургута предложил начать изготовление в городе медицинских масок
Югорчанин отказался купить отцу алкоголь и получил удар ножом в живот
Снежный флешмоб пройдет в Сургутском районе
Одиннадцать краж произошло в Югре за один день
Пенсионер сбил школьницу на проезжей части в Югорске
Активисты настаивают на скорейшем расселении аварийного дома в Сургуте
Образовательные учреждения Югры переходят на дистанционное обучение
В Сургуте пьяный водитель сбил людей на тротуаре
Погода в Югре 18 марта: небольшой снег, изморозь и гололед
Югорчане лишились денег при попытке продать детские товары на сайте объявлений
Югорчан просят сообщать, «где преступники торгуют смертью»