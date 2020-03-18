Невменяемый сургутянин нанес себе колотые раны шеи и попал в больницу
В Сургуте на улице Усольцева, 12 в третьем подъезде на шестом этаже супруга обнаружила своего мужа с колотыми ранениями шеи. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».
- 31-летний парень, вооружившись вилкой и отверткой, ранил себя сам. Предположительно, он находился под действием наркотиков, - сообщили источники паблика.
Девушка срочно вызвала скорую. В тяжелом состоянии врачи госпитализировали пострадавшего в городскую больницу.
Напомним, что накануне стало известно, что в Радужном осудили наркосбытчицу. Девушка действовала в составе ОПГ. Общая масса изъятых у нее запрещенных веществ - более ста грамм.
Сургутянин нанес себе колотые раны шеи и попал в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU