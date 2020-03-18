2020-03-18T11:16:41+03:00
Происшествия

Невменяемый сургутянин нанес себе колотые раны шеи и попал в больницу

По предварительным данным, мужчина был под действием наркотиков
Руслан Савинов
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Сургутянин нанес себе колотые раны шеи и попал в больницу. Скриншот видео из соцсети "ВКонтакте" "К-Информ".Сургутянин нанес себе колотые раны шеи и попал в больницу. Скриншот видео из соцсети "ВКонтакте" "К-Информ".
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В Сургуте на улице Усольцева, 12 в третьем подъезде на шестом этаже супруга обнаружила своего мужа с колотыми ранениями шеи. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

- 31-летний парень, вооружившись вилкой и отверткой, ранил себя сам. Предположительно, он находился под действием наркотиков, - сообщили источники паблика.

Девушка срочно вызвала скорую. В тяжелом состоянии врачи госпитализировали пострадавшего в городскую больницу.

Напомним, что накануне стало известно, что в Радужном осудили наркосбытчицу. Девушка действовала в составе ОПГ. Общая масса изъятых у нее запрещенных веществ - более ста грамм.

Сургутянин нанес себе колотые раны шеи и попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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