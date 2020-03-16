2020-03-16T10:44:53+03:00
Происшествия

Наркосбытчицу осудили в Радужном

Женщина была частью ОПГ
Руслан Савинов
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Наркосбытчицу осудили в РадужномНаркосбытчицу осудили в РадужномФото: pixabay.com
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Городской суд Радужного вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы, которую подозревают в распространении наркотиков. Подробности стали известны от пресс-службы прокуратуры ХМАО.

Суд установлено, что с января по июль 2019 года подсудимая в составе ОПГ занималась незаконным сбытом «синтетики» через интернет.

- Ее действия через телефон координировало неустановленное лицо, от которого наркосбытчица получала сведения о расположении на территории города тайников-закладок, - пояснили югорские стражи порядка.

В июле 2019 года членов ОПГ задержали полицейские. Общая масса изъятых у них запрещенных веществ, - более 100 грамм.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком восемь с половиной лет. Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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