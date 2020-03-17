17 Март 2020 2020-03-17T14:02:40+03:00

Мужчина украл телефон на вокзале в Сургуте, чтобы порадовать жену. Фото: Савинов Руслан.

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Полиция на транспорте нашла гражданина, ранее похитившего сотовый телефон на перроне вокзала станции Сургут. Об этом стало известно от пресс-службы Сургутского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что в августе 2019 года в кафе на перроне неизвестный похитил у женщины сотовый стоимостью более 33 тысяч рублей.

- Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако позднее было установлено, что кражу совершил 57-летний житель Оренбургской области. В марте 2020 года его задержали, и он дал признательные показания, - пояснили полицейские.

Подозреваемый пояснил, что он выбросил сим-карту, удалил все данные предыдущего владельца и уже дома подарил телефон жене. Супруге он сообщил, что нашел гаджет в поезде.

Возбуждено уголовное дело.ми

ИСТОЧНИК KP.RU