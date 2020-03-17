2020-03-17T08:57:58+03:00
Происшествия

Вартовчанина осудили за угрозу убить отца

Мужчина уже ранее судим за подобное
Руслан Савинов
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Вартовчанина осудили за угрозу убить отца. Фото: Савинов Руслан.Вартовчанина осудили за угрозу убить отца. Фото: Савинов Руслан.
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Мировой суд вынес приговор 37-летнему жителю Нижневартовска за совершение преступления по статье «Угроза убийством». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что подсудимый устроил скандал с отцом. При этом блудный сын был пьян. Мужчина угрожал убить отца и нанес ему множественные удары по голове и грудной клетке.

Ранее судимому за совершение подобного преступления мужчине суд назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.

Напомним о еще одной пьяной семейной ссоре, произошедшей недавно. Сургутянин убил брата ножкой стула по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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