Вартовчанина осудили за угрозу убить отца
Мировой суд вынес приговор 37-летнему жителю Нижневартовска за совершение преступления по статье «Угроза убийством». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Судом установлено, что подсудимый устроил скандал с отцом. При этом блудный сын был пьян. Мужчина угрожал убить отца и нанес ему множественные удары по голове и грудной клетке.
Ранее судимому за совершение подобного преступления мужчине суд назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.
Напомним о еще одной пьяной семейной ссоре, произошедшей недавно. Сургутянин убил брата ножкой стула по голове.
ИСТОЧНИК KP.RU