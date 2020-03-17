Вартовчанина осудили за угрозу убить отца

17 Март 2020 2020-03-17T08:57:58+03:00

Мужчина уже ранее судим за подобное

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Мировой суд вынес приговор 37-летнему жителю Нижневартовска за совершение преступления по статье «Угроза убийством». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что подсудимый устроил скандал с отцом. При этом блудный сын был пьян. Мужчина угрожал убить отца и нанес ему множественные удары по голове и грудной клетке.

Ранее судимому за совершение подобного преступления мужчине суд назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.

Напомним о еще одной пьяной семейной ссоре, произошедшей недавно. Сургутянин убил брата ножкой стула по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU