Сургутянин убил брата ножкой стула по голове
Следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту убийства жителя Сургута. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.
По данным следствия, 10 марта 2020 года около 3 часов 39-летний мужчина в квартире одного из домов на улице Ивана Захарова в Сургуте поссорился с 35-летним братом. Старший нанес младшему множественные удары ножкой стула по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления. В настоящее время проводятся следственные действия. Вскоре станут ясны все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU