Сургутянин убил брата ножкой стула по голове

10 Март 2020 2020-03-10T14:47:28+03:00

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Следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту убийства жителя Сургута. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

По данным следствия, 10 марта 2020 года около 3 часов 39-летний мужчина в квартире одного из домов на улице Ивана Захарова в Сургуте поссорился с 35-летним братом. Старший нанес младшему множественные удары ножкой стула по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления. В настоящее время проводятся следственные действия. Вскоре станут ясны все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU