Виновник ДТП в Сургуте возместит моральный вред пострадавшему ребенку

16 Март 2020 2020-03-16T15:24:28+03:00

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Правоохранители Сургута обратились в суд с иском к виновнику ДТП о возмещении денежной компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему в ходе аварии. Подробнее об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что сургутянин наехал на стоящий автомобиль, в котором находились дети. В результате один из детей получил сильные повреждения.

Городской суд требования прокурора удовлетворил. Виновник ДТП выплатит пострадавшему ребенку 25 тысяч рублей морального вреда.

Напомним, что на днях один из жителей Когалыма накопил 40 административных штрафов ГИБДД, но не торопился их оплачивать. Судебный пристав арестовал мобильный телефон у должника. Лишь это подействовало на мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU