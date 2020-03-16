16 Март 2020 2020-03-16T14:04:05+03:00

При столкновении с грузовиком в Нефтеюганском районе погиб водитель «УАЗа» Фото: pixabay.com

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На 744 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе сегодня, 16 марта, в 13:16 произошло столкновение «УАЗ» и «КамАЗ».

В результате ДТП водитель «УАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Два пассажира этого автомобиля получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение.

Сейчас на месте аварии работают полицейские. Вскоре станут ясны причины и обстоятельства произошедшего.

Также напомним, что за минувшие дни сотрудники ГИБДД задержали 29 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде.За выезд на встречку 99 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU