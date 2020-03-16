2020-03-16T08:32:31+03:00
Происшествия

Молодые автомобилисты устроили аварию в Нижневартовске

В ДТП два пассажира получили травмы
Руслан Савинов
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Молодые автомобилисты устроили аварию в Нижневартовске. Фото: Савинов Руслан.Молодые автомобилисты устроили аварию в Нижневартовске. Фото: Савинов Руслан.
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В ХМАО с 13 по 15 марта которых пять человек получили травмы в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Подробнее об этом сообщила пресс-служба окружной госавтоинспекции.

Так, 14 марта в 19:05 в Нижневартовске на улице Ханты-Мансийская 19-летний юноша за рулем «Лада Гранта» поворачивал налево вне перекрестка. По предварительным данным, он не уступил дорогу автомобилю «Порш Кайен», под управлением 29-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

В результате машины столкнулись. В аварии два пассажира получили травмы.

Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 29 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 99 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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