Югорчанам назвали пять правильных завтраков для школьников

16 Март 2020 2020-03-16T13:52:52+03:00

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Завтрак должен составлять около 25% от суточной калорийности питания. На это обратили внимание эксперты Роспотребнадзора ХМАО. В ведомстве назвали варианты завтраков, которые отлично подойдут школьникам.

На первом месте каши: гречневая, овсяная, кукурузная, ячменная. Они содержат множество ценных витаминов и минералов. Для детей лучше варить кашу на молоке. В готовое блюдо можно добавить кусочек сливочного масла, а также ягоды, фрукты, немного меда.

- Бутерброд с маслом и сыром. А все благодаря его свойству обогащать пищу жирорастворимыми хорошо усвояемыми витаминами А, Е, D. К тому же сливочное масло содержит полезные жирные кислоты и полноценный белок, - подчеркнули эксперты.

Также в Роспотребнадзоре Югры упомянули сырники, вареники и творожок. Предпоследний пункт: яичница и омлет. Их можно предлагать ребенку 2–3 раза в неделю.

И наконец - блинчики или оладушки из полезной муки, овсяной или гречневой.

ИСТОЧНИК KP.RU