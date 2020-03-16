2020-03-16T12:44:34+03:00
Происшествия

В Сургуте в канализационном стоке нашли человеческий плод

Полиция выясняет, как он туда попал
Руслан Савинов
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В канализации Сургута нашли эмбрион человека. Фото: Савинов Руслан.В канализации Сургута нашли эмбрион человека. Фото: Савинов Руслан.
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Сегодня, 16 марта, в Сургуте в канализации возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Нефтяник» стражи порядка обнаружили мертвый эмбрион человека. Подробности страшной находки стали известны от пресс-службы Следкома Ханты-Мансийского автономного округа.

Комментарий по поводу обнаружения эмбриона

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Известно, что размер плода примерно десять сантиметров. Плод по всей видимости был чьим-то выкидышем, следов криминала пока не обнаружено. По данному факту проводится проверка.

- В сточную яму канализации сливались отходы от близлежащих объектов. Там и был найден плод. Вскоре станет ясно, как человеческий эмбрион оказался в канализации, - уточнили в СУ СК Югры.

Ранее ряд СМИ писали о том, что в бассейне утонул ребенок. Эта информация не подтвердилась.

Напомним, что в прошлом году в Сургуте принялись за обновление канализации. Горводоканал в августе 2019 года закупил новое оборудование для очистки канализационных сетей стоимостью более 34 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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